Легитимизация врага: на Форуме издателей презентуют книгу об оккупанте с Донбасса

17 сентября, 2018, 11:54

Во Львове на Форуме издателей состоится обсуждение книги Пьера Сотрея, французского журналиста, о сепаратистах с Донбасса

Об этом сообщает издание Форпост.

"Это исповедь одного наемника, которого он встретил на востоке Украины: колоритный портрет, захватывающая история, полная напряжения и неожиданных поворотов, приключения россиянина Юрия Беляева, который в 58 лет стал наемником в Украине после того, как поиграл в убийцу в Боснии", - говорится в описании на сайте Форума.

Тем временем, в социальной сети Фейсбук это событие называют легитимацией врага, а автора книги Пьера Сотрея - вторым Грэмом Филлипсом (российский пропагандист, журналист).

"А теперь новость! Тадам! Во Львов едет Пьер Сотрей! Это такой же Грэм Филипс, только французского разлива. Не буду подбирать эпитетов, чтобы среди матов не пропала основная мысль. Это журналист (который в 21 год поперся в подразделение дохлого Беднова-Бэтмена) представит 22 сентября какую-то свою писанину (называет это книгой). Имеем на ровном месте "вспышку сзади". Без лишнего преувеличения "независимый иностранный журнализд" будет делать завуалированную легитимизацию врага. У меня все. Очевидно всем - цель одна. Она единственная. Нам и этого много", - комментирует у себя на страничке Руслан Оруджев, львовский журналист.

"Мужчина три месяца жил на оккупированных территориях. Именно в то время, когда на оккупированные территории могли попасть исключительно подконтрольные Кремлю журналисты", - добавляет Руслан Оруджев в комментарии Форпосту.

Событие состоится 22 сентября в отеле "Риус" в 16 часов.

Справка. Пьер Сотрей – французский журналист, который с мая 2014 освещает события на Донбассе, в частности, на территориях, которые не контролируются украинской армией.