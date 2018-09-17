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Книга Шария и Прилепина о журналисте Бузине попала под запрет


фото: ntv
Государственный комитет телевидения и радиовещания расширил до 201 книжки перечень запрещенных изданий

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В перечень книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершению терактов, посягательство на права и свободы человека, попали два новых российские издания.

В частности, в список внесена книга "Почему Украина не Европа", автор Виктория Путилина, а также книгу "Олесь Бузина. Пророк и мученик", авторами которой являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио Украины.

Справка. Олесь Бузина - украинский публицист, эссеист, телеведущий. Известный, среди прочего, книгой "Вурдалак Тарас Шевченко", которая была признана Прокуратурой Украины такой, что разжигает межнациональную вражду. Убит в апреле 2015 года.

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