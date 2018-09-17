Катастрофа на "Крымском титане": в оккупированном Армянске рыщут мародеры
Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил блогер "Крымский бандеровец" в своем Twitter.
"Крым. В Армянске начали грабить квартиры, владельцы которых уехали из-за экологической катастрофы. Кое-кто считает, что оккупанты должны дать им новое жилье в другом месте. Рашисты же пишут, что в России куча заводов закрываются и города вымирают, но никто ничего не компенсирует", - говорится в сообщении.
Крым. В Армянске начали грабить квартиры, владельцы которых уехали из-за экологической катастрофы. Некоторые считают, что оккупанты должны им новое жилье в другом месте. Рашисты же пишут, что в россии масса заводов закрываются и города вымирают, но никто ничего не компенсирует pic.twitter.com/HV3MQqH20k— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 17 сентября 2018 г.
- Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- В правительстве говорят, что оккупационная администрация в Крыму пытается скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске.
- После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.
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