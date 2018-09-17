Катастрофа на "Крымском титане": в оккупированном Армянске рыщут мародеры

17 сентября, 2018, 20:16

Вследствие экологической катастрофы, произошедшей в ночь на 24 августа на заводе “Крымский титан” в оккупированном Армянске, люди массово покидают город. А в опустевших квартирах рыщут мародеры

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил блогер "Крымский бандеровец" в своем Twitter.

"Крым. В Армянске начали грабить квартиры, владельцы которых уехали из-за экологической катастрофы. Кое-кто считает, что оккупанты должны дать им новое жилье в другом месте. Рашисты же пишут, что в России куча заводов закрываются и города вымирают, но никто ничего не компенсирует", - говорится в сообщении.