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Катастрофа на "Крымском титане": в оккупированном Армянске рыщут мародеры

Вследствие экологической катастрофы, произошедшей в ночь на 24 августа на заводе “Крымский титан” в оккупированном Армянске, люди массово покидают город. А в опустевших квартирах рыщут мародеры

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил блогер "Крымский бандеровец" в своем Twitter.

"Крым. В Армянске начали грабить квартиры, владельцы которых уехали из-за экологической катастрофы. Кое-кто считает, что оккупанты должны дать им новое жилье в другом месте. Рашисты же пишут, что в России куча заводов закрываются и города вымирают, но никто ничего не компенсирует", - говорится в сообщении.

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