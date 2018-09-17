Кандидата Трампа в Верховный суд обвинили в сексуальных домогательствах. Они произошли 36 лет назад

17 сентября, 2018, 10:21

Бретта Кавана, которого президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата в Верховный суд страны, обвинили в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1980-х годах

О домогательствах со стороны судьи рассказала профессор психологии Университета Пало-Альто Кристин Блейзи Форд, сообщает Reuters.

Она утверждает, что инцидент произошел в 1982 году, когда ей было 15 лет, а Кавану - 17 лет. Тогда он был студентом подготовительной школы Джорджтауна в Бетесде штат Мэриленд, а она училась в соседней средней школе.

По словам Форд, в тот день в одном из домов собирались подростки, а пьяные Кавано и его друг якобы "загнали" ее в одну из спален.

Затем, пока его друг смотрел, Кавано устроился сверху на Форд, которая лежала на кровати, пытался снять с нее одежду и касался ее тела.

Когда она начала кричать, он закрыл ей рот рукой. Впрочем, Форд замечает, что ей удалось убежать от злоумышленников.

На прошлой неделе Кавано, который является вторым кандидатом от республиканской партии в Верховный суд, прокомментировал эти заявления так: "Я категорически и однозначно отрицаю эти утверждения. Я не делал подобного в старшей школе или в любое другое время".

Спикер республиканского главы комитета, сенатор Чак Грассли тем временем отметил, что запланированное голосование в комитете относительно подтверждения кандидатуры Кавана пройдет в этот четверг по графику.

"Судья Кавано прошел через шесть всеобъемлющих расследований ФБР в период с 1993 до 2018 года. Подобные претензии (в отношении сексуальных домогательств, - ред.) никогда не появлялись ни в одном из 6 отчетов ФБР", - подчеркнул он.

Поскольку республиканцы контролируют большинство в Сенате, демократы не могут остановить назначения Кавано. Такая возможность появляется только если некоторые республиканцы примут очень нетипичное решение и проголосуют против Трампа.