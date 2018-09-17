Какой будет погода в течение недели. Прогноз синоптика
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Фактически всю неделю над Украиной будет наблюдаться почти одинаковая погода. Над Украиной расположится антициклон и всю неделю во всех областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Завтра она будет умеренной - в пределах 19-23°C, но столбики термометров будут расти и уже в течение четверга-пятницы-субботы температура воздуха достигнет 24-28°C. В субботу на западе начнется резкое похолодание, которое распространится в воскресенье на большинство областей", - рассказала госпожа Диденко.
В Киеве ближайшая неделя будет сухой и солнечной, 17-18 сентября будет свежо, а дальше - в течение 19-22 сентября - температура воздуха повысится до 24-26°C, возможно - до 27°C.
В воскресенье, 23 сентября, за предыдущим прогнозом, в Киеве ощутимо похолодает.
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