Какой будет погода в течение недели. Прогноз синоптика

17 сентября, 2018, 10:39

В течение текущей недели в Украине ожидается сухая солнечная погода, однако в конце недели предполагается похолодание

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Фактически всю неделю над Украиной будет наблюдаться почти одинаковая погода. Над Украиной расположится антициклон и всю неделю во всех областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Завтра она будет умеренной - в пределах 19-23°C, но столбики термометров будут расти и уже в течение четверга-пятницы-субботы температура воздуха достигнет 24-28°C. В субботу на западе начнется резкое похолодание, которое распространится в воскресенье на большинство областей", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве ближайшая неделя будет сухой и солнечной, 17-18 сентября будет свежо, а дальше - в течение 19-22 сентября - температура воздуха повысится до 24-26°C, возможно - до 27°C.

В воскресенье, 23 сентября, за предыдущим прогнозом, в Киеве ощутимо похолодает.