 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как знаменитый футболист забил невероятный 500 гол в карьере


фото: twitter
Звездный шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович эффектно забил свой 500 мяч в карьере

Ибрагимович отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против "Торонто", в котором его команда уступила 3:5. В конце первого тайма 36-летний швед замкнул навес ударом с разворота.

Ибрагимович стал третьим из действующих футболистов, который достиг отметки в 500 голов. Ранее это сделали португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2018 понедельник

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать