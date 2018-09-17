Как знаменитый футболист забил невероятный 500 гол в карьере
17 сентября, 2018, 13:46
Звездный шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович эффектно забил свой 500 мяч в карьере
Ибрагимович отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против "Торонто", в котором его команда уступила 3:5. В конце первого тайма 36-летний швед замкнул навес ударом с разворота.
Ибрагимович стал третьим из действующих футболистов, который достиг отметки в 500 голов. Ранее это сделали португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
- В марте Златан Ибрагимович объявил о переходе из "Манчестер Юнайтед" в "Лос-Анджелес Гэлакси".
- Шведский форвард сделал за американский клуб хет-трик в чемпионате МЛС.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-