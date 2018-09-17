Как знаменитый футболист забил невероятный 500 гол в карьере

17 сентября, 2018, 13:46

Звездный шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович эффектно забил свой 500 мяч в карьере

Ибрагимович отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против "Торонто", в котором его команда уступила 3:5. В конце первого тайма 36-летний швед замкнул навес ударом с разворота.

Ибрагимович стал третьим из действующих футболистов, который достиг отметки в 500 голов. Ранее это сделали португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.