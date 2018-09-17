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ICU проведет Ukrainian Financial Forum 2018 в Одессе. Событие

На этой неделе 20-21 сентября в Одессе состоится пятый ежегодный Украинский финансовый форум (#UkrFinForum2018), который организовывает финансовая группа ICU

"Программа форума существенно отличается от наших прошлогодних конференций, акцентируя внимание на мировом финансово-экономическом контексте, инновационном инвестировании и новейших тенденциях в управлении капиталом. В публичной дискуссии встретятся лидеры из разных сфер украинского и международного бизнеса, а также регуляторы, определяющие правила работы рынков в нашей стране и за рубежом", - рассказал Константин Стеценко, управляющий партнер группы ICU.

В частности, эксперты ведущих мировых финансовых рынков, в том числе, Китая, США и Великобритании, в ходе форума очертят направления развития глобальных экономик на ближайшие годы. А представители украинского правительства и крупного бизнеса расскажут о последствиях для Украины мировых финансовых процессов и поделятся планами реформ.

"Украина не является замкнутой экономической системой. Глобуса под названием "Украина" нет. Поэтому мы должны вписывать наши экономические планы и инициативы в тенденции глобальной экономики, постоянно продолжать реформы, призванные обеспечить конкурентоспособность страны в контексте быстро меняющихся рыночных условий", - отметил Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

Ключевыми спикерами #UkrFinForum18 станут четыре экономиста с мировыми именами: Нараяна Кочерлакота, профессор экономики Университета Рочестера (США), экс-президент и генеральный директор Федерального резервного банка Миннеаполиса; доктор Кейу Джин, профессор экономики Лондонской школы экономики, член консультативного комитета Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая; доктор Джером Бут, основатель Ashmore Group - одной из крупнейших европейских инвестиционных компаний, специализирующейся на развивающихся рынках, автор книги "Развивающиеся рынки в перевернутом мире: сложные взгляды на распределение активов и инвестиции"; а также Эдвард Лукас, более 20 лет служивший редактором британского журнала "The Economist", эксперт в международных отношениях, автор бестселлера "Новая холодная война".

Форум организован в партнерстве с Киевской Школой Экономики - учебным заведением мирового уровня, которое входит в число ведущих учебных заведений в Европе. Программа включает в себя 15 панельных дискуссий и рассчитана на два полных дня.

Справка

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.
Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.  

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