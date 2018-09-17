Футболист объявил о завершении карьеры в перерыве матча
17 сентября, 2018, 15:48
Игрок клуба по американскому футболу завершил карьеру, не дождавшись финиша неудачного матча
Об этом сообщает BBC Sport.
30-летний игрок "Баффало Биллс" Вонта Дэвис ошарашил тренера заявлением, что его карьера завершена в перерыве матча, в котором его команда уступала со счетом 6:28.
"Я был честен перед собой. Я сказал тренеру, что заканчиваю. Это было эмоциональное решение, но искреннее", - сказал Дэйвис.
Дэвис выступал в Национальной футбольной лиге с 2009 до 2018 года за "Майами Долфинс", "Индианаполис Кольтс" и "Баффало Биллс".
- Ранее сообщалось, что американцы уничтожают продукцию фирмы Nike, в знак протеста против подписания контракта с футболистом Коленом Каперником, который не вставал под гимн США.
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