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Футболист объявил о завершении карьеры в перерыве матча


фото: Bleacher Report
Игрок клуба по американскому футболу завершил карьеру, не дождавшись финиша неудачного матча

Об этом сообщает BBC Sport.

30-летний игрок "Баффало Биллс" Вонта Дэвис ошарашил тренера заявлением, что его карьера завершена в перерыве матча, в котором его команда уступала со счетом 6:28.

"Я был честен перед собой. Я сказал тренеру, что заканчиваю. Это было эмоциональное решение, но искреннее", - сказал Дэйвис.

Дэвис выступал в Национальной футбольной лиге с 2009 до 2018 года за "Майами Долфинс", "Индианаполис Кольтс" и "Баффало Биллс".

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