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Европейский центробанк показал новые банкноты в 100 и 200 евро

Европейский центральный банк в немецком Франкфурте-на-Майне представил новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Новые банкноты € 100 и € 200 защищены инновационными методами. Поверх серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет Европы (финикийской царевны, - ред.), архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты от 100 до 200 евро также имеют улучшенный изумрудный номер.

К тому же новые евро шире старых банкнот, а также имеют разную длину - чем длиннее купюра, тем выше ее номинальное значение.

В Центробанке Евросоюза подчеркнули, что новый дизайн позволит решить проблему с фальшивомонетчиками, ведь деньги будет сложнее подделать.

Как отмечается, сначала с новыми купюрами ознакомятся сотрудники банков и предприятий. В обращение новые банкноты планируют ввести в мае 2019 года.

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