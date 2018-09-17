Эрдоган и Путин договорились о демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе

17 сентября, 2018, 20:54

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин договорились о создании демилитаризованной зоны в Сирии в провинции Идлиб

Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что зона будет создана вдоль линии соприкосновения войск Сирии и оппозиции длиной 15-20 км до 15 октября.

Также известно, что консультации с президентом Сирии Башаром Асадом начнутся в ближайшее время. По словам Путина, Дамаск в целом такую идею поддерживает.

Напомним, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия проведут "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на Идлиб.

Позже в этот же день стало известно, что российские военные самолеты после 22-дневного перерыва возобновили воздушные удары по провинции Идлиб.

По данным американской разведки, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев.

Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники будут реагировать "быстро и молниеносно", если правительственные войска будут использовать химическое оружие в ожидаемом наступлении.