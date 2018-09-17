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Экс-футболиста "Шахтера" удалили за плевок в соперника в Италии


фото: REUTERS
Бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста получил красную карточку за позорный поступок в чемпионате Италии

В матче за "Ювентус" против "Сассуоло" Дуглас Коста после спора с Федерико Ди Франческо, плюнул ему в лицо. Это увидел судья и показал бразильцу красную карточку.

После матча Коста извинился за свой поступок.

"Хочу извиниться перед болельщиками "Ювентуса" за мою реакцию. Я также хочу извиниться перед партнерами, которые всегда меня поддерживают, независимо от обстоятельств. Это было отвратительно, я это признаю и прошу у всех прощения", - написал Коста в Instagram.

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