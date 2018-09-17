Экс-футболиста "Шахтера" удалили за плевок в соперника в Италии
17 сентября, 2018, 12:15
Бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста получил красную карточку за позорный поступок в чемпионате Италии
В матче за "Ювентус" против "Сассуоло" Дуглас Коста после спора с Федерико Ди Франческо, плюнул ему в лицо. Это увидел судья и показал бразильцу красную карточку.
После матча Коста извинился за свой поступок.
"Хочу извиниться перед болельщиками "Ювентуса" за мою реакцию. Я также хочу извиниться перед партнерами, которые всегда меня поддерживают, независимо от обстоятельств. Это было отвратительно, я это признаю и прошу у всех прощения", - написал Коста в Instagram.
- Несмотря на удаление Дугласа Косты, "Ювентус" победил "Сассуоло", благодаря дублю Криштиану Роналду.
- Дуглас Коста, который играл за "Шахтер" в 2010 - 2015 годах, перешел в "Ювентус" из "Баварии" летом 2017 года.
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