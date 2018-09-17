Экс-чемпион мира ждет сенсацию в бою Усик - Бэллью

17 сентября, 2018, 13:14

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй ожидает сенсацию в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дэвидом Хэем

Об этом сообщает Sky Sports.

Экс-обладатель титулов в двух весовых категориях считает, что Бэллью, вопреки прогнозам, способен победить Усика.

"Многие люди не верили в Бэллью перед поединками со мной, но он выиграл. Если кто-то может сотворить сенсацию, то это Бэллью в поединке с Усиком, потому что он уже не раз побеждал вопреки прогнозам", - сказал Хэй.