Экс-чемпион мира ждет сенсацию в бою Усик - Бэллью
17 сентября, 2018, 13:14
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй ожидает сенсацию в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дэвидом Хэем
Об этом сообщает Sky Sports.
Экс-обладатель титулов в двух весовых категориях считает, что Бэллью, вопреки прогнозам, способен победить Усика.
"Многие люди не верили в Бэллью перед поединками со мной, но он выиграл. Если кто-то может сотворить сенсацию, то это Бэллью в поединке с Усиком, потому что он уже не раз побеждал вопреки прогнозам", - сказал Хэй.
- Поединок между Александром Усиком и Тони Бэллью состоится 10 ноября в Манчестере.
- Промоутер украинца заявил, что Усик после этого поединка лишится всех своих титулов и звание абсолютного чемпиона мира.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-