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Экс-чемпион мира ждет сенсацию в бою Усик - Бэллью


фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй ожидает сенсацию в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дэвидом Хэем

Об этом сообщает Sky Sports.

Экс-обладатель титулов в двух весовых категориях считает, что Бэллью, вопреки прогнозам, способен победить Усика.

"Многие люди не верили в Бэллью перед поединками со мной, но он выиграл. Если кто-то может сотворить сенсацию, то это Бэллью в поединке с Усиком, потому что он уже не раз побеждал вопреки прогнозам", - сказал Хэй.

 

 

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