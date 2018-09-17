Доисторическое пиво: исследователи нашли древнейшую в мире пивоварню

17 сентября, 2018, 13:55

В Израиле исследователи нашли старейшую пивоварню в мире с остатками 13000-летнего пива

Об этом пишет BBC.

Раньше считали, что пиво начали варить 5 тыс. лет назад. Поэтому последнее открытие может кардинально изменить историю пива.

Находки в доисторической пещере возле Хайфы указывают на то, что пиво не было побочным продуктом при изготовлении хлеба. Его здесь варили целенаправленно.

Следы нашли в каменных ступах глубиной до 60 см. Их высекли в полу пещеры и использовали для того, чтобы хранить, измельчать и готовить разные виды растений. Ученые говорят, что древнее варево больше похоже на кашу, чем на современное пиво.

Исследователи смогли воссоздать доисторический напиток и сравнить со следами, которые они нашли. Они проращивали зерно, чтобы изготовить солод, сусло нагревали и там доводили до брожения с помощью диких дрожжей.

Старинная выпивка делалась путем брожения, но, вероятно, была слабее современного пива.