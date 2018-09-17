Доисторическое пиво: исследователи нашли древнейшую в мире пивоварню
Об этом пишет BBC.
Раньше считали, что пиво начали варить 5 тыс. лет назад. Поэтому последнее открытие может кардинально изменить историю пива.
Находки в доисторической пещере возле Хайфы указывают на то, что пиво не было побочным продуктом при изготовлении хлеба. Его здесь варили целенаправленно.
Следы нашли в каменных ступах глубиной до 60 см. Их высекли в полу пещеры и использовали для того, чтобы хранить, измельчать и готовить разные виды растений. Ученые говорят, что древнее варево больше похоже на кашу, чем на современное пиво.
Исследователи смогли воссоздать доисторический напиток и сравнить со следами, которые они нашли. Они проращивали зерно, чтобы изготовить солод, сусло нагревали и там доводили до брожения с помощью диких дрожжей.
Старинная выпивка делалась путем брожения, но, вероятно, была слабее современного пива.
- Ранее итальянские археологи в ходе раскопок в Египте нашли сыр, который хранился под землей около 3 тысячелетий.
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