Після протесту Посольства та відкликання рекомендації Міносвіти ЧР на використання атласу як навчального посібника, чеське видавництво Kartografie Praha виправило помилки у своїх картах. Тепер сумнівів у тому, чий Крим, більше не вникає. На фото: карти до і після #CrimeaIsUkraine
Чешское издательство исправило ошибку в атласе и “вернуло” Крым Украине
17 сентября, 2018, 20:00
Теперь полуостров Крым показан как украинская территория
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на странице в Twitter.
В географическом атласе мира чешского издательства, Крым был отмечен "спорной территорией". Это вызвало протест посольства. Атласы изъяли из-за претензий Украины, а также Грузии, территория которой также была неправильно обозначена.
По словам посла, после протеста и отзыва рекомендаций Минобразования Чешской Республики к использованию атласа как учебного пособия чешское издательство Kartografie Praha исправило ошибки в своих картах.
- Подобная ситуация сложилась с интернет-версией карты Украины в атласе французского издательства Larousse в 2015 году.
- В Берлине пользователь соцсети заметил в продаже карту немецкого производства с «российским» Крымом.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-