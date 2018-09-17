Чешское издательство исправило ошибку в атласе и “вернуло” Крым Украине

17 сентября, 2018, 20:00

Теперь полуостров Крым показан как украинская территория

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на странице в Twitter.

В географическом атласе мира чешского издательства, Крым был отмечен "спорной территорией". Это вызвало протест посольства. Атласы изъяли из-за претензий Украины, а также Грузии, территория которой также была неправильно обозначена.

По словам посла, после протеста и отзыва рекомендаций Минобразования Чешской Республики к использованию атласа как учебного пособия чешское издательство Kartografie Praha исправило ошибки в своих картах.