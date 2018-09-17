Балух жалуется на сильную боль в сердце, - архиепископ Климент
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме. При этом он отказался прокомментировать информацию об избиении активиста в СИЗО Симферополя, о котором стало известно накануне.
Архиепископ Климент подчеркнул, что сначала намерен обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.
"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и испытывает рвотные позывы", - рассказал архиепископ.
Балух сообщил своему духовнику, что сейчас находится в двухместной камере и будет продолжать голодовку в заявленном формате. Архиепископ Климент подчеркнул, что разговаривал с активистом, в основном, на религиозные темы.
"Володю очень интересует вопрос предоставления томоса украинской церкви, мы поговорили о том, что такое "спасение". Я прочитал молитвы, помазал его маслом. Также он мне рассказал, что читает Псалтырь, который я давно ему передал", - добавил священник.
- Напомним, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района, захваченного россиянами украинского Крыма, флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- 4 августа мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке.
- Украинская прокуратура установила личности около 20 человек, которые причастны к незаконному преследованию Балуха во временно оккупированном Крыму.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха бьют и унижают за его национальность.
- 11 сентября стало известно, что Балух вынужден принимать обезболивающие препараты.
- 14 сентября Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали "избавиться".
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