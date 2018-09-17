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Американский миллиардер выкупил легендарный журнал Time


фото: cnbc
Соучредитель и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Беньофф собрался купить еженедельный американский журнал Time

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что восемь месяцев назад журнал продали медиагруппе Meredith Corporation, и вот теперь он снова вынужден сменить владельца.

Беньофф вместе с женой решили заплатить за Time $190 млн, хотя бизнесмен "не будет задействован в ежедневных операциях или журналистских решениях".

"Сила журнала Time всегда заключалась в его умении уникально рассказать о людях и ситуации, которые касаются нас всех, и объединяют нас", - подчеркнул Беньофф в своем аккаунте в Twitter.

Заключение сделки может завершиться в течение месяца, но сначала предпринимателю нужно получить одобрение от регуляторов.

При этом такое решение бизнесмен принял в непростое время для печатных СМИ: в частности, Time последнее время был вынужден сократить количество экземпляров, а также имеет проблемы с сокращением прибыли от рекламы.

Беньофф, состояние которого по данным Forbes, составляет $6,7 миллиардов, не единственный предприниматель из сферы высоких технологий, который решил потратить деньги на печатные СМИ.

Исполнительный директор компании Amazon Джефф Безос купил Washington Post в 2013 году. В прошлом году благотворитель и вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл приобрела пакет акций журнала The Atlantic.

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