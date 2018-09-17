Американские ВВС наберут еще 40 тысяч людей для сдерживания России
Об этом заявила секретарь американских ВВС Хизер Уилсон, сообщает Reuters.
По ее словам, подсчеты были сделаны на основе анализа засекреченных разведывательных данных о вероятных угрозах до 2025-2030 годов. Анализ показал, что силы в нынешнем состоянии будут не способны защитить Америку от внешнего врага.
"ВВС слишком малы, чтобы выполнить то, о чем нас просит нация", - сказала Уилсон.
Она отказалась говорить о точных цифрах, которые Вашингтону нужно потратить на укрепление военно-воздушных сил. Однако она добавила, что речь идет о миллиардах долларов, особенно если заметить то, что придется расширить личный состав, а также закупить новые более совершенные самолеты у компаний Boeing и Lockheed Martin.
По словам Уилсон, ВВС США потребуется дополнительные 40 тысяч солдат, чтобы создать 386 оперативных эскадронов. Сейчас американские военно-воздушные силы имеют 312 таких эскадронов. Таким образом, количество солдат в ВВС возрастет до 717 тысяч, если учитывать национальную гвардию и резерв.
- В 1987 году в США был 401 эскадрон. Тогда Америке приходилось сдерживать агрессивный Советский Союз. Каждый эскадрон состоит из 18-24 боевых самолетов, которыми командует подполковник. Это основная боевая единица ВВС США.
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