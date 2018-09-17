Американские ВВС наберут еще 40 тысяч людей для сдерживания России

17 сентября, 2018, 19:51

Военно-воздушные силы США прогнозируют, что им придется расшириться за следующие десять лет, увеличивая количество оперативных эскадронов примерно на четверть, чтобы иметь возможность противостоять России и Китаю

Об этом заявила секретарь американских ВВС Хизер Уилсон, сообщает Reuters.

По ее словам, подсчеты были сделаны на основе анализа засекреченных разведывательных данных о вероятных угрозах до 2025-2030 годов. Анализ показал, что силы в нынешнем состоянии будут не способны защитить Америку от внешнего врага.

"ВВС слишком малы, чтобы выполнить то, о чем нас просит нация", - сказала Уилсон.

Она отказалась говорить о точных цифрах, которые Вашингтону нужно потратить на укрепление военно-воздушных сил. Однако она добавила, что речь идет о миллиардах долларов, особенно если заметить то, что придется расширить личный состав, а также закупить новые более совершенные самолеты у компаний Boeing и Lockheed Martin.

По словам Уилсон, ВВС США потребуется дополнительные 40 тысяч солдат, чтобы создать 386 оперативных эскадронов. Сейчас американские военно-воздушные силы имеют 312 таких эскадронов. Таким образом, количество солдат в ВВС возрастет до 717 тысяч, если учитывать национальную гвардию и резерв.