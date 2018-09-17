24-25 сентября в Люблине состоится Конгресс Инициатив Восточной Европы. О чем будут говорить в этом году

17 сентября, 2018, 14:43

Приближается VII Конгресс Инициатив Восточной Европы. Как и каждый год, участие в нем примут теоретики и практики трансграничного сотрудничества, эксперты, аналитики, работники органов местного самоуправления, политики и журналисты из стран-членов Восточного партнерства

Конгресс состоится 24-25 сентября 2018 года в Люблине, сообщает Еспресо.TV.

В течение нынешнего Конгресса Инициатив Восточной Европы будут говорить о построении долговременных отношений регионального сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы в контексте 100-летней традиции независимости, общественности и свободы.

На 2018 год приходится 100 годовщина восстановления независимости Польши. Память о новом международном порядке и восстановлении субъективности государств является совершенной возможностью для дискуссии о будущем современной Европы, ее тождества и вызовов, с которыми надо бороться, а также о необходимости укрепления интеграции и сотрудничества.

Важным элементом дискуссии будут также панели о региональных партнерствах, трансграничное и региональное сотрудничество.

Конгресс Инициатив Восточной Европы это несколько десятков часов дискуссии, которые поделены на параллельные тематические линии. В прошлогоднем Конгрессе приняли участие более 1200 человек.

В этом году дискуссии состоятся в 10 программных линиях (в частности: Локальная демократия, Региональное партнерство, Инновации и бизнес, Мобильность, Наследие и примирения, Равенство, Наука и образование, Культура, Туризм). В рамках Конгресса состоится также Форум партнеров, благодаря которому хотим активно поддерживать процесс создания сетей учреждений и организаций Европейского Союза и Восточного партнерства.

Презентация возможностей финансирования партнерских проектов состоится во время Биржи грантодателей, которая имеет целью помочь повысить уровень знаний в сфере возможностей использования доступных внешних источников финансирования. Во время этого события заинтересованные лица будут иметь возможность непосредственного контакта с Грантодателями, которые ответят на все вопросы, связанные с получением средств.

Программа мероприятия находится на сайте Конгресса, регистрация к участию в Конгрессе происходит на сайте. Регистрационная форма будет доступна до 14 сентября 2018 года.