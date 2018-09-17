12 тысяч крымчан призвали в ВС России с 2014 года, - ООН

17 сентября, 2018, 09:23

За последние 10 месяцев ситуация с соблюдением прав человека в аннексированном Крыму не изменилась. Кроме того, 12 тысяч крымчан с 2014 года призыва в ВС России

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в интервью "Зеркалу недели".

"Ситуация с правами человека в Крыму не изменилась. Мы продолжаем фиксировать нарушения прав человека и можем констатировать, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло", - заявила Фрейзер.

Она заявила, что ООН анализирует ситуацию, исходя из международного права в сфере прав человека и через призму международного гуманитарного права (МГП).

"МГП налагает на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации. Однако все это мы наблюдаем в Крыму. Например, с 2014 года, согласно официальной статистике, 12 тысяч крымчан призвали в вооруженные силы России", - добавила Фрейзер.

Глава мониторинговой миссии также отметила, что на территории Крыма действует российское законодательство, согласно которому все лица, которые не имеют паспортов гражданина России, являются иностранными гражданами.

"Соответственно, к ним применяются положения миграционного законодательства РФ. Государство-оккупант не должно поощрять своих жителей переезжать на оккупированную территорию", - заявила Фрейзер.

Глава миссии ООН указала на незаконные аресты и задержания в Крыму, случаи пыток и жестокого обращения, нарушения права на справедливый суд, нарушения в сфере образования и права на собственность, ограничение свободы выражения мнения, давления на религиозные организации.