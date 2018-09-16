За эти 5 лет было сделано больше, чем за 20 предыдущих лет, - Портников

16 сентября, 2018, 17:26

Вопреки утверждениям российской пропаганды, начиная с 2014 года, действующая украинская власть имеет несколько важных достижений

Об этом известный украинский общественный деятель, публицист и журналист Виталий Портников рассказал 15 сентября 2018 года в эфире программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

"2014-2018 гг. были самыми успешными годами в истории украинского государства. Это развитие украинской армии, это начало фундаментальных украинских реформ (образование, медицина, много других вещей). Это реальная борьба с коррупцией. Это украинизация медиа-пространства. Я таких примеров могу привести немало. За эти 5 лет было сделано больше, чем за 20 предыдущих, потому что именно после 2014 года - благодаря не этим людям, не власти, благодаря украинскому народу, благодаря тем, кто погиб на Майдане и в АТО - Украина стала в конце концов развиваться как настоящее государство, а не как российская колония. И люди, которые возглавили Украину в 2014 году, имели честь впервые возглавить независимое государство, а не тот полуколониальный организм, который возглавляли ранее их предшественники", - пояснил журналист.

Как отметил Портников, новая постреволюционная власть свою задачу выполнила:

"Не считаю, что на "5". Считаю, что на "3". Но это тоже огромная оценка в условиях, в которых мы находимся: в условиях войны, в условиях постоянной необходимости отдавать долги, которые накопили предыдущие правители, в условиях, когда приходится так или иначе обращать внимание на настроения населения, которое никак не может понять, что можно получать ровно столько же, сколько ты заработаешь, что время социального украинского государства, которое выплачивало своим гражданам больше, чем они могли заработать, истекло".

При этом он подчеркнул, что предлагает голосовать в 2019 году за тех, кто сможет продолжить политический курс страны, начатый после победы Революции Достоинства.

"А каждому, кто готов отойти от этой линии, - показать гарбуза, выгнать его из украинской политики, потому что этот человек доведет Украину до катастрофы ... Я не боюсь катастрофы. Я считаю, что нации и государства рождаются в катастрофах. Если украинский народ захочет выбрать катастрофу, пусть он выберет катастрофу, убедится, снова выйдет на Майдан, снова начнет восстание. Опять погибнут люди, снова будет война и снова вернемся к государственному эксперименту. Но скажите мне: сколько десятилетий надо потерять, сколько жизней надо потерять, чтобы у людей появилась клепка в головах?!", - добавил Портников.