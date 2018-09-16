Возле границы с Приднестровьем народный умелец изготавливал у себя на даче пули для огнестрельного оружия
Работники Нацполиции совместно со Службой безопасности Украины в Одесской области, пограничниками и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках операции "Оружие и взрывчатка" провели санкционированные обыски в двух дачных домах мужчины, передает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
В первом доме было обнаружено три миномета, две винтовки, три пистолета системы "Наган", автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 шаров. Также у мужчины было обнаружено принадлежностей для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого он сам отливал пули и начинял их зарядом.
Во втором доме мужчины было обнаружено 5 снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обыски продолжаются.
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