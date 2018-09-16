 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Возле границы с Приднестровьем народный умелец изготавливал у себя на даче пули для огнестрельного оружия

Житель Биляевкого района Одесской области по месту своего жительства хранил большое количество оружия и самостоятельно занимался отливкой и снаряжением боеприпасов

Работники Нацполиции совместно со Службой безопасности Украины в Одесской области, пограничниками и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках операции "Оружие и взрывчатка" провели санкционированные обыски в двух дачных домах мужчины, передает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

В первом доме было обнаружено три миномета, две винтовки, три пистолета системы "Наган", автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 шаров. Также у мужчины было обнаружено принадлежностей для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого он сам отливал пули и начинял их зарядом.

Во втором доме мужчины было обнаружено 5 снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обыски продолжаются.

null

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать