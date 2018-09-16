Волкер: США готовы улучшать обороноспособность Украины

16 сентября, 2018, 20:38

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты готовы улучшать обороноспособность украинского государства

Об этом Волкер заявил 15 сентября на брифинге в кулуарах конференции YES-2018, сообщает Еспресо.TV.

По словам представителя Госдепа, в украинской обороноспособности "все еще существуют пробелы".

"Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже усилилась, но все еще есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - заявил Волкер.

Он добавил, что Украине также следует напоминать людям, оставшимся на оккупированном Донбассе, что "правительство считает их гражданами страны".

"Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения. Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они (жители оккупированных территорий, - ред.) являются гражданами страны", - отметил Волкер.