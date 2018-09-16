Волкер: США готовы улучшать обороноспособность Украины
Об этом Волкер заявил 15 сентября на брифинге в кулуарах конференции YES-2018, сообщает Еспресо.TV.
По словам представителя Госдепа, в украинской обороноспособности "все еще существуют пробелы".
"Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, конечно, уже усилилась, но все еще есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности", - заявил Волкер.
Он добавил, что Украине также следует напоминать людям, оставшимся на оккупированном Донбассе, что "правительство считает их гражданами страны".
"Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения. Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они (жители оккупированных территорий, - ред.) являются гражданами страны", - отметил Волкер.
- Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Россию стать стать хорошим и мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы.
- Также он заявил, что на Донбассе с 2014 года в результате вооруженного конфликта убито больше людей, чем в боснийской Сребренице в середине 1990-х годов.
- Кроме того, Курт Волкер посоветовал Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции.
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