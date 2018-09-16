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В течение 5 лет Великобритания может пересмотреть Brexit, - Блэр


фото: cnn.com
В течение ближайших 5 лет Великобритания может пересмотреть свое решение о выходе из ЕС, прогнозирует исполнительный председатель Института Тони Блэра, экс-премьер-министр Соединенного Королевства Тони Блэр

Об этом политик заявил, выступая на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), которая проходила в Киеве, сообщает пресс-служба форума.

"Не хочу дискутировать относительно огромных вызовов, которые стоят перед Европой. Имеем вызов миграции, с которым не очень удается справиться. Да, есть структурные и политические проблемы Еврозоны. Но я сделаю одно угроз, а через 5 лет посмотрим,  ошибся ли я: Европа выживет, Европа будет процветать и Великобритания отменит свое решение о Brexit", - подчеркнул он.

Блэр напомнил, что после Второй мировой войны Европа объединялась ради поддержания мира, однако пребывание в ЕС дает также другие значительные преимущества.

"Основным поводом для объединения Европы после Второй мировой войны был мир. Мы имели 60 лет мира - это очень серьезное достижение ... Но главная цель существования Европы сегодня - быть мощными. В середине этого века будем иметь 3-х гигантов - Америку, Китай и, вероятно, Индию. Они будут настолько большими за другие страны, странам среднего размера как Германия или Франция придется стоять вместе, чтобы им ничего не навязывали. Сейчас цель – не просто мир, а еще и мощность, власть", - добавил экс-премьер-министр Соединенного Королевства.

Вместе с тем, Блэр согласился, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода из объединения.

"Страны, в которых одинаковые демократические ценности, должны стоять вместе. Конечно, Brexit - это большой негатив для Европы, получается большой политический и экономический игрок. Конечно будут вызовы. Но я не имею никаких сомнений, что Европа будет лучше, если Британия останется с ней, а Британия станет лучше, когда при повторном голосовании мы все решим вернуться в Европу", - подытожил он.

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