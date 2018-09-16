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В Одессе маршрутка врезалась в столб

В Одессе маршрутный автобус врезался в столб электроопоры, пострадали при этом 9 человек, среди них - трое детей, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области

"Во время движения на ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой", - говорится в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Происшествие произошло в Суворовском районе Одессы.

"В результате ДТП получили травмы девять человек, трое из них - дети", - отмечают в Нацполиции.

По официальной информации, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как уточняет интернет-газета Думская, авария имела место на улице Атамана Головатого, в районе бывшего "Одессельмаша".

Шофер маршрутки №121 заявил, что не справился с управлением на скользкой дороге во время дождя.

  • В Николаеве фирму-перевозчика, которая использовала труд водителей маршруток без надлежащего оформления трудовых отношений, оштрафовали на 11 млн 727 тыс. грн.
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