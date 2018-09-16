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В Киеве возле метро "Кловская" упала огромная акация

В центре столицы на переулке Костя Гордиенко, 1а упало старое дерево

Акацию вырвало с корнем во дворе многоэтажек. На удивление она лишь задела мусорные баки и порвала электрические провода, передают Вартови.Еспресо.

Обычно на этом месте ходят люди и припаркованные автомобили.

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