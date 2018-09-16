В Египте арестовали сыновей Мубарака
16 сентября, 2018, 07:34
Египетский суд арестовали двух сыновей бывшего президента Хосни Мубарака по обвинению в манипуляциях на фондовом рынке
Алаа и Гамаля Мубарака обвиняют в нарушении регуляций фондового рынка и центрального банка, сообщает ВВС.
Дело против них открыли в 2012 году, после того, как их отца сняли с должности. Братья находились на свободе в течение трех лет после уплаты залога.
Речь идет о растрате $115 млн.
Алаа - бизнесмен, который всегда оставался вне политики, тогда как Гамаль, бывший банкир, которого считали будущим преемником отца, до того как самого Мубарака свергли в ходе "арабской весны" 2011 года. Уже тогда братьев арестовали по ряду обвинений и вместе с отцом приговорили к трем годам за решеткой за растрату государственных средств.
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