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В Египте арестовали сыновей Мубарака

Египетский суд арестовали двух сыновей бывшего президента Хосни Мубарака по обвинению в манипуляциях на фондовом рынке

Алаа и Гамаля Мубарака обвиняют в нарушении регуляций фондового рынка и центрального банка, сообщает ВВС.

Дело против них открыли в 2012 году, после того, как их отца сняли с должности. Братья находились на свободе в течение трех лет после уплаты залога.

Речь идет о растрате $115 млн.

Алаа - бизнесмен, который всегда оставался вне политики, тогда как Гамаль, бывший банкир, которого считали будущим преемником отца, до того как самого Мубарака свергли в ходе "арабской весны" 2011 года. Уже тогда братьев арестовали по ряду обвинений и вместе с отцом приговорили к трем годам за решеткой за растрату государственных средств.

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