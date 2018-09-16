В Днепре произошла перестрелка

16 сентября, 2018, 11:51

Три человека получили ранения. Происшествие случилось накануне возле местного кафе "Гавар"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Как установила Нацполиция, все началось с конфликта между двумя компаниями.

Люди находились в нетрезвом состоянии. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять.

Все пострадавшие сейчас в больнице. Продолжается следствие.