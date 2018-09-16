 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Днепре произошла перестрелка

Три человека получили ранения. Происшествие случилось накануне возле местного кафе "Гавар"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Как установила Нацполиция, все началось с конфликта между двумя компаниями.

Люди находились в нетрезвом состоянии. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять.

Все пострадавшие сейчас в больнице. Продолжается следствие.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать