В Бершади Винницкой области собаку цепью привязали к бамперу авто и хотели вывезти за город

16 сентября, 2018, 13:52

Женщина решила, что пес ей больше не нужен. Вызвала такси, чтобы вывезти его за город. Но таксист отказался брать животное в салон. Поэтому собаку привязали к бамперу цепью

Подробности сообщает 20minut.ua.

"Вот эта особь в красной спортивной кофте пыталась вывезти свою собаку, прикрепив ее цепью к заднему бамперу. Водитель данного автомобиля - в красном. Только благодаря неравнодушным водителям, которые заблокировали движение автомобиля, собаку было спасено от смерти. На место происшествия была вызвана полиция", - такое сообщение 13 сентября опубликовала в соцсети врач из Бершади Елена Улич. К посту прикрепила фото с места события.

На фотографиях виден автомобиль, к которому действительно привязан собака цепью. Пес лежит на дороге, с его лап капает кровь. На асфальте кровавые следы.

Сейчас известно, что в связи с этим случаем открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"13 сентября на линию "102" позвонили жители города Бершадь и сообщили, что по улице районного центра едет автомобиль "ВАЗ" с привязанным к бамперу собакой. Свидетели происшествия заблокировали автомобиль и заставили правонарушителей отвязать пса, вызвали полицию. Работники следственно-оперативной группы, которые выехали на сообщение, выяснили, что 68-летняя местная жительница вызвала такси для того, чтобы вывезти свою собаку за город и оставить ее там. Водитель автомобиля отказался брать животное в салон, и они решили привязать его к бамперу, чтобы она бежала позади легковушки. Со слов женщины, в силу своего возраста, ей трудно ухаживать за животным", - сообщили в Нацполиции.

Полицейские задокументировали противоправные действия таксиста и женщины, опросили свидетелей. Открыто производство по части 1 статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3-х лет.

После инцидента женщина забрала собаку к себе домой. Она говорила полицейским, что не хотела убивать животное, а из-за своей старости больше не имеет возможности держать пса, поэтому решила вывезти ее за город. Позже нашелся человек, который согласился забрать пса к себе. По состоянию на утро, 14 сентября, пса пытаются перевезти на новое место. Но он слушается только свою бывшую хозяйку, поэтому с перевозкой возникают осложнения.