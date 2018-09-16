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Умань приглашает на фестиваль воздушных шаров

С 25 по 30 сентября 2018 года в городе Умань пройдет 11-й Международный фестиваль воздушных шаров и Чемпионат Украины по воздухоплавательному спорту

К соревнованиям присоединятся около 15-ти экипажей со всей страны и Европы. Победителя, который получит титул чемпиона Украины и Кубок турнира, судьи будут определять 28 сентября, передает 04744.info.

Показ воздушных шаров и старты полетов будут проходить ежедневно с 28 по 30 сентября в 7:00 и в 16:30 (при наличии соответствующей погоды).

Гости фестиваля смогут бесплатно принять участие в постановке воздушных шаров, сделать яркие фотографии и узнать особенности подготовки аэростатов к полетам.

На главной сцене фестиваля будут выступать местные и специально приглашенные музыкальные группы. Также посетители смогут посмотреть показ мод от молодых дизайнеров, выступление воздушных гимнастов киевской студии элегантного спорта "Алекса" и отведать вкусные блюда на фудкорте. Вечером гости фестиваля смогут полюбоваться ярким сиянием воздушных шаров под выступления украинских диджеев.

"Последний день фестиваля организаторы собираются посвятить детям. На локациях будут работать аниматоры и детские психологи. Дети смогут принять участие в различных соревнованиях, мастер-классах и показе детских мод, обменяться игрушками со сверстниками и посмотреть шоу мыльных шаров", - говорится в материале.

Место проведения фестиваля: город Умань, стадион "Сокол".

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