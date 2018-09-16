Украинская православная церковь США празднует свое 100-летие

16 сентября, 2018, 23:10

15 сентября 2018 года приход святого апостола Андрея Первозванного города Блумингдейл вблизи Чикаго, являющегося кафедральным собором викариатства Украинской православной церкви Киевского патриархата в Соединенных Штатах Америки и Канаде, устроила юбилейный банкет, посвященный 1030-летию крещения Руси-Украины и 100-летию Украинской Православной Церкви в США

Торжества возглавил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

Началась праздничная программа внесением в зал американского и украинского флагов и пением гимнов обоих государств.

С приветственными словами выступили председатель приходского совета Свято-Андреевской общины Иван Яресько, секретарь Викариатства протоиерей Виктор Полярный, представитель дирекции Украинского федеральной кредитного союза "Самопомич" Виктор Войтыхив, председатель Фонда "Спадщина" Тарас Дрозд, генеральный консул Украины в Чикаго Лариса Герасько.

Участники банкета имели возможность насладиться выступлениями танцевального коллектива "Горлица" (руководитель - член Союза хореографов Украины. П. Вирского Вячеслав Тихонов), приходского хора (руководитель - Тарас Руденко), бандуриста, лауреата конкурсов и участника музыкальных фестивалей в Европе и Америке Ивана Шмила и пономаря Свято-Андреевского собора Олега Чорния.

После этого Филарет рассказал об историческом пути украинского православия и перспективе скорого становления в Украине единой поместной православной церкви. Его доклад многократно прерывался бурными аплодисментами.

Напоследок патриарх наградил многолетних прихожан собора церковными наградами: орденами святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени - Ивана Деркача, доктора Василия Трухлого и Тараса Кохно, орденами святого равноапостольного князя Владимира ІІІ степени - Николая Мищенко и Владимира Браткива.

Завершился вечер пением духовного гимна "Боже, великий, единый...".