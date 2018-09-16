Украинская православная церковь США празднует свое 100-летие
Торжества возглавил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.
Началась праздничная программа внесением в зал американского и украинского флагов и пением гимнов обоих государств.
С приветственными словами выступили председатель приходского совета Свято-Андреевской общины Иван Яресько, секретарь Викариатства протоиерей Виктор Полярный, представитель дирекции Украинского федеральной кредитного союза "Самопомич" Виктор Войтыхив, председатель Фонда "Спадщина" Тарас Дрозд, генеральный консул Украины в Чикаго Лариса Герасько.
Участники банкета имели возможность насладиться выступлениями танцевального коллектива "Горлица" (руководитель - член Союза хореографов Украины. П. Вирского Вячеслав Тихонов), приходского хора (руководитель - Тарас Руденко), бандуриста, лауреата конкурсов и участника музыкальных фестивалей в Европе и Америке Ивана Шмила и пономаря Свято-Андреевского собора Олега Чорния.
После этого Филарет рассказал об историческом пути украинского православия и перспективе скорого становления в Украине единой поместной православной церкви. Его доклад многократно прерывался бурными аплодисментами.
Напоследок патриарх наградил многолетних прихожан собора церковными наградами: орденами святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени - Ивана Деркача, доктора Василия Трухлого и Тараса Кохно, орденами святого равноапостольного князя Владимира ІІІ степени - Николая Мищенко и Владимира Браткива.
Завершился вечер пением духовного гимна "Боже, великий, единый...".
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