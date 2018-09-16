 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трампу стоит извиниться перед Украиной, что ядерный клуб ее обманул, - Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что президенту США Дональду Трампу следовало бы извиниться перед Украиной за то, что ядерный клуб обманул ее

Об этом Кучма заявил в кулуарах 15-ой ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", – заявил Кучма.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Документ содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать