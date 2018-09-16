Трампу стоит извиниться перед Украиной, что ядерный клуб ее обманул, - Кучма
Об этом Кучма заявил в кулуарах 15-ой ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.
"Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит. Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Главное, надо вернуться и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира", – заявил Кучма.
Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, после чего между Украиной, США, Россией и Великобританией был подписан "Будапештский меморандум" о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Документ содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.
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