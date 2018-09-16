 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп собирается уволить шефа Пентагона, - NYT

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Степан Полторак и Джеймс Маттис
Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов может сменить главу своего Министерства обороны

Это решение обусловлено тем, что между президентом и руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом существует множество отличий, что делает их отношения напряженными, сообщила 15 сентября 2018 года газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе.

В частности, глава американськог ооборонного ведомства разошелся с Дональдом Трампом во взглядах на политику относительно НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из соглашения с Ираном и на другие важные вопросы.

Как отмечает газета, американский президент размышляет над тем, "хочет ли он видеть на главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему поддержку больше, чем Маттис".

При этом отмечается, что в последнее время на встречах с президентом Маттис ведет себя осторожно, пытаясь не демонстрировать открытое несогласие или неповиновение.

Следует напомнить, что в ноябре прошлого года в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны США был опубликован пост, содержащий призыв отправить Трампа в отставку. Позже сообщение удалили, а представитель Пентагона Дана Уайт объяснила, что инцидент произошел из-за ошибки одного из сотрудников.

  • Президент Соединенных Штатов напрямую возглавляет всю исполнительную ветвь власти, министры подчиняются ему как главе правительства.
  • Как заявлял в эфире Еспресо.TV политолог Андрей Пионтковский, после американских промежуточных выборов 6 ноября может начаться импичмент Трампа.
  • 6 ноября - на половине первой каденции Трампа - в США состоятся промежуточные парламентские выборы. В этот день американцы должны избрать треть сенаторов и полностью нижнюю палату Конгресса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать