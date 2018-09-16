Трамп собирается уволить шефа Пентагона, - NYT

16 сентября, 2018, 11:17

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов может сменить главу своего Министерства обороны

Это решение обусловлено тем, что между президентом и руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом существует множество отличий, что делает их отношения напряженными, сообщила 15 сентября 2018 года газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе.

В частности, глава американськог ооборонного ведомства разошелся с Дональдом Трампом во взглядах на политику относительно НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из соглашения с Ираном и на другие важные вопросы.

Как отмечает газета, американский президент размышляет над тем, "хочет ли он видеть на главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему поддержку больше, чем Маттис".

При этом отмечается, что в последнее время на встречах с президентом Маттис ведет себя осторожно, пытаясь не демонстрировать открытое несогласие или неповиновение.

Следует напомнить, что в ноябре прошлого года в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны США был опубликован пост, содержащий призыв отправить Трампа в отставку. Позже сообщение удалили, а представитель Пентагона Дана Уайт объяснила, что инцидент произошел из-за ошибки одного из сотрудников.