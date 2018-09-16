Трамп собирается уволить шефа Пентагона, - NYT
Это решение обусловлено тем, что между президентом и руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом существует множество отличий, что делает их отношения напряженными, сообщила 15 сентября 2018 года газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе.
В частности, глава американськог ооборонного ведомства разошелся с Дональдом Трампом во взглядах на политику относительно НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из соглашения с Ираном и на другие важные вопросы.
Как отмечает газета, американский президент размышляет над тем, "хочет ли он видеть на главе Пентагона кого-то, кто будет оказывать ему поддержку больше, чем Маттис".
При этом отмечается, что в последнее время на встречах с президентом Маттис ведет себя осторожно, пытаясь не демонстрировать открытое несогласие или неповиновение.
Следует напомнить, что в ноябре прошлого года в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны США был опубликован пост, содержащий призыв отправить Трампа в отставку. Позже сообщение удалили, а представитель Пентагона Дана Уайт объяснила, что инцидент произошел из-за ошибки одного из сотрудников.
- Президент Соединенных Штатов напрямую возглавляет всю исполнительную ветвь власти, министры подчиняются ему как главе правительства.
- Как заявлял в эфире Еспресо.TV политолог Андрей Пионтковский, после американских промежуточных выборов 6 ноября может начаться импичмент Трампа.
- 6 ноября - на половине первой каденции Трампа - в США состоятся промежуточные парламентские выборы. В этот день американцы должны избрать треть сенаторов и полностью нижнюю палату Конгресса.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-