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Тайфун с Филиппин пошел на Китай

По данным службы чрезвычайных ситуаций, на Филиппинах число погибших в результате тайфуна в субботу достигло по меньшей мере 25 человек. Большинство из них погибло в результате оползней в регионе Кордильера

Тайфун прошелся по территории севера страны, порывы ветра порой достигали более 200 километров в час. В воскресенье, 16 сентября, тайфун покинул территорию Филиппин и пошел дальше в сторону Китая и Гонконга, передает DW.

Власти КНР уже объявили высшее предупреждение и сообщили, что этот тайфун, очевидно, будет самым мощным из тех, которые проходили по территории страны в текущем году.

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