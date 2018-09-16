Тайфун с Филиппин пошел на Китай
16 сентября, 2018, 10:31
По данным службы чрезвычайных ситуаций, на Филиппинах число погибших в результате тайфуна в субботу достигло по меньшей мере 25 человек. Большинство из них погибло в результате оползней в регионе Кордильера
Тайфун прошелся по территории севера страны, порывы ветра порой достигали более 200 километров в час. В воскресенье, 16 сентября, тайфун покинул территорию Филиппин и пошел дальше в сторону Китая и Гонконга, передает DW.
Власти КНР уже объявили высшее предупреждение и сообщили, что этот тайфун, очевидно, будет самым мощным из тех, которые проходили по территории страны в текущем году.
- Напомним, перед этим сообщалось о первых погибших от урагана "Флоренс" на Восточном побережье США.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-