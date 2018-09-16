Тайфун с Филиппин пошел на Китай

16 сентября, 2018, 10:31

По данным службы чрезвычайных ситуаций, на Филиппинах число погибших в результате тайфуна в субботу достигло по меньшей мере 25 человек. Большинство из них погибло в результате оползней в регионе Кордильера

Тайфун прошелся по территории севера страны, порывы ветра порой достигали более 200 километров в час. В воскресенье, 16 сентября, тайфун покинул территорию Филиппин и пошел дальше в сторону Китая и Гонконга, передает DW.

Власти КНР уже объявили высшее предупреждение и сообщили, что этот тайфун, очевидно, будет самым мощным из тех, которые проходили по территории страны в текущем году.