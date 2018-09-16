Сутки на линии фронта: 5 оккупантов уничтожено, 1 ранен

16 сентября, 2018, 07:15

На протяжении прошлых суток, 15 сентября 2018 года, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. В то же время, по данным военной разведки, пятерых оккупантов уничтожено, один ранен

Об этом говорится в выложенном на Facebook утреннем сведении ООС по состоянию на 07:00 воскресенья,15 сентября.

"На протяжении прошлых суток, 15 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - отмечают украинские военные.



Вражеские обстрелы произошли в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты украинских войск возле Гнутового боевики также дважды обстреляли из миномета 120-го калибра. С вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Вместе с тем, по данным разведки, пять боевиков российско-оккупационных войск в минувшие сутки уничтожены и один ранен.



Уже в воскресенье, 16 сентября, от начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Вот подробности:

"Три обстрела зафиксированы на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один - на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет".