Сутки на линии фронта: 5 оккупантов уничтожено, 1 ранен
Об этом говорится в выложенном на Facebook утреннем сведении ООС по состоянию на 07:00 воскресенья,15 сентября.
"На протяжении прошлых суток, 15 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - отмечают украинские военные.
Вражеские обстрелы произошли в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты украинских войск возле Гнутового боевики также дважды обстреляли из миномета 120-го калибра. С вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Вместе с тем, по данным разведки, пять боевиков российско-оккупационных войск в минувшие сутки уничтожены и один ранен.
Уже в воскресенье, 16 сентября, от начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Вот подробности:
"Три обстрела зафиксированы на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один - на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет".
- Напомним, 14 сентября 2018 года, по данным украинской стороны, на линии фронта было уничтожено 2 оккупантов , 3 ранены.
- В августе в зоне ООС погибло 18 украинских бойцов, это вдвое больше, чем в июле, когда сообщалось о 7 потерях.
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