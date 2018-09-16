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Сегодня 18 лет со дня гибели Гонгадзе

16 сентября 2016 года исполняется уже 18 лет, как был похищен и убит талантливый украинский журналист, основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе

В связи с этим журналистское сообщество требует до конца расследовать это преступление, а также другие резонансные факты преследования представителей медиа, в т.ч. покушение на Павла Шеремета, передает Еспресо.TV.

Что касается трагедии с Гонгадзе, то, как отмечается, до сих пор официально не найдены и не привлечены к ответственности те, кто стоял за действиями группы силовиков во главе с на тот момент действующим руководителем Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексеем Пукачем.

Шеремет погиб в июле 2016 года в результате подрыва в собственном авто на повороте с улицы Ивана Франко на улицу Богдана Хмельницкого неподалеку от Владимирского собора в городе Киеве.

 

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