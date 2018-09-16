 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

РПЦ ужасает "кровопролитием", если ее объявят в Украине "церковью страны-агрессора"

Если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) лишится своих привилегий после получения УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) автокефалии , верующие могут начать защищать крупные монастыри и устроить "кровопролитие"

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

"Если УПЦ (Московского патриархата, - ред.) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно - что раскольники возьмут контроль над крупными монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие", - сказал митрополит Иларион.

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат

  • Настоятельница Одесского Свято-Михайловского женского монастыря, председатель Синодальной комиссии УПЦ МП "Церковь и культура" игуменья Серафима (Шевчик) заявила, что духовенство и верующие Московского Патриархата сами не пойдут с Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лавр, а вынести их могут "только в гробах".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать