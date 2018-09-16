РПЦ ужасает "кровопролитием", если ее объявят в Украине "церковью страны-агрессора"

16 сентября, 2018, 12:36

Если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) лишится своих привилегий после получения УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) автокефалии , верующие могут начать защищать крупные монастыри и устроить "кровопролитие"

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

"Если УПЦ (Московского патриархата, - ред.) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать всего чего угодно - что раскольники возьмут контроль над крупными монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места, и может начаться кровопролитие", - сказал митрополит Иларион.

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат