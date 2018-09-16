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"Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей?", - Илия Второй о "конопляном рае" в Грузии

Правительство Грузии должно взять на себя ответственность и жестко контролировать производство и экспорт марихуаны

Об этом грузинский католикос-патриарх Илия Второй заявил на воскресной проповеди 16 сентября 2018 года, передает 1tv.ge.

"Я считаю, правительство должно взять на себя ответственность и контролировать положение. Эта отрасль не должна переходить в частный сектор. Если она перейдет в частный сектор, мы не сможем ее контролировать", - подчеркнул он.

Сейчас стоит вопрос, чтобы было разработано законодательство, в которм должно говориться, что правительство отвечает за этот процесс, добавил патриарх.

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"Мы должны помнить, что это опасно. Опасно потому, что наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в Грузии. Поэтому, хочу попросить власть, смотреть на этот вопрос с большой ответственностью. Нельзя смотреть только на экономику, что страна будет иметь прибыль. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей?", - обратился к стране Илия Второй.

  • Перед этим министр финансов Грузии Иване Мачавариани сообщил, сколько можно зарабатывать на экспорте конопли.
  • В то же время закон об экспорте марихуаны грузинским паралментом еще не принят. В обществе продолжается его обсуждение. Против подобной экономической деятельности горячо выступает православная церковь.
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