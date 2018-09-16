"Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей?", - Илия Второй о "конопляном рае" в Грузии
Об этом грузинский католикос-патриарх Илия Второй заявил на воскресной проповеди 16 сентября 2018 года, передает 1tv.ge.
"Я считаю, правительство должно взять на себя ответственность и контролировать положение. Эта отрасль не должна переходить в частный сектор. Если она перейдет в частный сектор, мы не сможем ее контролировать", - подчеркнул он.
Сейчас стоит вопрос, чтобы было разработано законодательство, в которм должно говориться, что правительство отвечает за этот процесс, добавил патриарх.
Читайте также: Легализуй меня полностью. Как мир охватила марихуановая лихорадка
"Мы должны помнить, что это опасно. Опасно потому, что наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в Грузии. Поэтому, хочу попросить власть, смотреть на этот вопрос с большой ответственностью. Нельзя смотреть только на экономику, что страна будет иметь прибыль. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей?", - обратился к стране Илия Второй.
- Перед этим министр финансов Грузии Иване Мачавариани сообщил, сколько можно зарабатывать на экспорте конопли.
- В то же время закон об экспорте марихуаны грузинским паралментом еще не принят. В обществе продолжается его обсуждение. Против подобной экономической деятельности горячо выступает православная церковь.
Читайте также
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
-
-