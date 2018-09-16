Прохожий погиб под колесами авто патрульных в Черновцах

16 сентября, 2018, 13:31

В Черновцах полицейские сбили на смерть пешехода. Трагедия произошла ночью в одном из спальных районов города

Свидетели сообщают, что погибший переходил дорогу в разрешенном месте, информирует Еспресо.TV.

Следователями ГУ НП в Черновицкой области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведен осмотр места происшествия. По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков.

Автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства изъяты. Патрульных полицейских с места происшествия сразу проведено для судебно-медицинского освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения с участием прокурора. По предварительным результатам такого состояния не выявлено, все тесты отрицательные.

После освидетельствования патрульных проведено для допроса в прокуратуру области. Досудебное расследование осуществляют следователи управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, приводит дополнительные подробности АСС.

В полиции же рассказали, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander, который насмерть сбил пешехода, находился 25-летний лейтенант полиции.

"На момент дтп экипаж осуществлял патрулирование улицы Руськой. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.