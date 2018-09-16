 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Прохожий погиб под колесами авто патрульных в Черновцах

В Черновцах полицейские сбили на смерть пешехода. Трагедия произошла ночью в одном из спальных районов города

Свидетели сообщают, что погибший переходил дорогу в разрешенном месте, информирует Еспресо.TV.

Следователями ГУ НП в Черновицкой области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведен осмотр места происшествия. По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков.

Автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства изъяты. Патрульных полицейских с места происшествия сразу проведено для судебно-медицинского освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения с участием прокурора. По предварительным результатам такого состояния не выявлено, все тесты отрицательные.

После освидетельствования патрульных проведено для допроса в прокуратуру области. Досудебное расследование осуществляют следователи управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, приводит дополнительные подробности АСС.

В полиции же рассказали, что за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander, который насмерть сбил пешехода, находился 25-летний лейтенант полиции.

"На момент дтп экипаж осуществлял патрулирование улицы Руськой. Двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета, полицейский допустил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать