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Правительство Грузии заявило, сколько собирается зарабатывать на экспорте конопли

Планы правительства Грузии наладить на территории страны производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях министр финансов Иван Мачавариани назвал новой для Грузии отраслью, которая обещает большие доходы для победы над бедностью

Об этом он сообщил вечером в субботу, 15 сентября 2018 года, в эфире телекомпании "Имеди", передает Интерфакс-Украина.

"В принципе, это новая отрасль. Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старое, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской отрасли, является новинкой и связано с новейшими технологиями", - заявил Мачавариани.

По словам министра, это быстро растущий в мире рынок, который из года в год увеличивается с геометрической прогрессией и, согласно прогнозам, до 2024-2025 годов он составит около $25 млрд.

"Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари (около $400 млн), что очень важно для грузинской экономики", - пояснил глава Минфина.

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При этом он подчеркнул, что производство и переработка конопли нацелены на экспорт, на внешний рынок, а поэтому рассчитать точную цифру финансовой выгоды, не так просто, учитывая конъюнктуру международного рынка.

"Хотя, предполагается, что за 2-3 года экспорт составит около 1 млрд лари", - добавил чиновник, отметив, что будет радоваться, если эта цифра будет больше.

Отвечая на вопрос о том, насколько морален этот бизнес, министр заявил, что он понимает обеспокоенность консервативной части общества, однако, здесь должен победить здравый смысл.

"Аморально связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. Если посмотреть на последние десятилетия нашей страны, главным источником морального кризиса и аморальности были бедность и необразованность, именно в этом проблема. Те доходы, которые будут получены от экспорта марихуаны - ред.), и не только отсюда, но и от продвинутой такими же инновационными подходами экономики, мы поднимем образование и победим бедность", - заверил Мачавариани.

Следует отметить, что закон об экспорте марихуаны грузинским паралментом еще не принято. В обществе продолжается его обсуждение. Против подобной экономической деятельности горячо выступает православная церковь.

  • Как уже сообщалось, начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко считает необходимым юридически разделить ответственность за хранение наркотических средств с целью собственного употребления и с целью распространения среди других лиц.
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