Появились подробности о защитнике Украины, погибшем 13 сентября

16 сентября, 2018, 10:18

Очередную потерю на войне с Россией потерпела Хмельницкая область. Погиб 27-летний Александр Слободян из Изяслава

Информацию подтвердили в областном военкомате, передает Vsim.ua.

Александр Андреевич Слободян был призван в армию Изяславским военкоматом. Решил стать военным и дослужился до звания капитана. Офицер был командиром горно-штурмового взвода воинской части А1556.

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В четверг, 13 сентября 2018 года, выполняя очередное задание Александр Слободян получил огнестрельное ранение. Он был доставлен в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.

27-летний мужчина скончался 14 сентября. Дата, время и место прощания с военным пока неизвестны.