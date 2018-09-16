Появились подробности о защитнике Украины, погибшем 13 сентября
16 сентября, 2018, 10:18
Очередную потерю на войне с Россией потерпела Хмельницкая область. Погиб 27-летний Александр Слободян из Изяслава
Информацию подтвердили в областном военкомате, передает Vsim.ua.
Александр Андреевич Слободян был призван в армию Изяславским военкоматом. Решил стать военным и дослужился до звания капитана. Офицер был командиром горно-штурмового взвода воинской части А1556.
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В четверг, 13 сентября 2018 года, выполняя очередное задание Александр Слободян получил огнестрельное ранение. Он был доставлен в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.
27-летний мужчина скончался 14 сентября. Дата, время и место прощания с военным пока неизвестны.
- Напомним, 14 и 15 сентября прошли на фронте без потерь с украинской стороны. Зато среди россиян и их наемников за это же время, как передает разведка, начисляется 7 убитых и 4 раненых.
- В августе в зоне ООС погибло 18 украинских бойцов, это вдвое больше, чем в июле, когда сообщалось о 7 потерь.
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