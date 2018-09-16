После ухода Путина российскую элиту ждет раскол, - Макфол

16 сентября, 2018, 21:58

После ухода Владимира Путина российскую элиту ждет раскол, а силовикам будет трудно удержать власть

Такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

“Утверждать, что они единственные – не корректно. Когда начнется эра “после Путина”, стоит ждать большую драку за собственность. Также некоторые из этих людей, которым не нравилась его траектория, начнут задавать вопрос: правильным ли курсом мы движемся? Я думаю, что в элите будет раскол”, - сказал дипломат.

Он также добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.

“Россияне не будут выходить за Бортникова или Патрушева. Было 20 лет путинизма, и неужели теперь пообещают еще 20 лет тому же, но уже без харизмы и удачи, которая была у Путина? Думаю, передача власти силовикам будет очень тяжелой”, - подытожил Макфол.