Политическая система США сохраняет устойчивость при любом президенте, – Кондолиза Райс
Об этом Райс заявила на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает Еспресо.TV.
"Президент Дональд Трамп – один из многих деятелей нашей политической системы... отцы-основатели с огромным подозрением относились к исполнительной власти. Они предусмотрели систему сдерживания и противовесов: двухпалатный парламент, гражданское общество, прессу... Эта система не единолична, не одного человека", - сказала она.
В то же время, по мнению Кондолизы Райс, в США существует ряд проблем, которые становятся почвой для популизма и требуют внимания к своему разрешению.
"США имеют свои сложности. Мы – поляризованная страна, страна где очень много граждан чувствуют себя так, будто их оставили за пределами новых реалий, возникших из-за глобализации и автоматизации", - сказала экс-госсекретарь США.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-