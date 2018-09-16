Почетный консул Польши в Монако заказал убийство своей тещи мульти-миллиардерши, - СМИ

16 сентября, 2018, 07:53

В понедельник, 17 сентября 2018 года, в Экс-ан-Провансе начнется громкий процесс об убийстве одной из богатейших жительниц Монако Элен Пастор и ее шофера. Перед судом присяжных предстанут десять человек, среди них - зять убитой Войцех Яновский

На 77-летнюю Элен Пастор, которая владела огромной империей недвижимости, напали 6 мая 2014 года в Ницце, при выходе из больницы, где она навещала сына Гильдо. Она умерла от полученных ранений 21 мая, прошепав перед смертью полицейским: "Боюсь, что мне придется встретиться с вами снова. Я имею вам нечто сказать". Полиция почти сразу заподозрила заказное убийство, передает RFI.

Семья Пастор заработала свое состояние в 1960-х годах, получив лицензию на высотную застройку береговой линии Монако. Известно, что дети Элен Пастор получали ежемесячно по полмиллиона евро "на карманные расходы". По самым осторожным оценкам капитал семьи Пастор оценивается в 12 млрд евро.

На след преступников полицию навели несколько подозрительных денежных переводов со счета оффшорной компании в Дубае, что принадлежала спутнику дочери погибшей Войцеху Яновскому. Позже выяснилось, что убийство обошлось ему в 200 тыс. евро.

Полиция почти сразу задержала и зятя, и дочь убитой. Через несколько дней Сильвия, дочь Элен Пастор, была освобождена, и в дальнейшем ей не было предъявлено никаких обвинений.

Во время следствия Яновский признался в том, что выступил заказчиком убийства, но мотивировал это тем, что хотел избавить свою любимую спутницу Сильвию от тяжелого психологического давления, которое она чувствовала со стороны матери. Следует отметить, что брак Сильвии и Яновского официально зарегистрирован не был.

Следователи выяснили, что Яновский, который занимал пост почетного консула Польши в Монако, на самом деле не был успешным бизнесменом и не имел степени Кембриджского университета, как он о себе рассказывал другим. Когда в 2012 году Сильвия заболела раком, ее гражданский муж испугался, что останется без наследства.

Организатором убийства выступил тренер Яновского Паскаль Дориак, который через своего шурина вышел на непосредственных исполнителей убийства. Ими признано двух жителей Марселя арабского происхождения - Эль-Хаир Хамади, который следил за будущей жертвой, и Самир Саид Ахмед, который непосредственно стрелял. Вместе с ними перед судом предстанут приятели Хамади, которые помогли ему достать оружие.

Обвинение также предъявлено племяннице Яновского Катажине, которая организовала оплату ложных показаний Франсис Пуату, который провел некоторое время в заключении вместе с Яновским и Дориаком. Тот заявил следствию, что Дориак якобы намеренно оговорил Яновского, чтобы снять с себя часть вины.

Яновскому предъявлено обвинение в "соучастии в убийствах, участии в организованной преступной группировке и подделке показаний свидетелей".