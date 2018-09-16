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Новые учебники для первоклассников уже напечатаны и развозятся по школам

100% букварей, учебников по математике и курсу "Я исследую мир" для 1 класса напечатаны и передаются на развоз в областные книжные базы

Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"Для нас важно, чтобы учебники по базовым предметам - буквари, учебники по математике и курсу "Я исследую мир" - пришли в школу раньше, чтобы учителя могли с ними ознакомиться и начать работу с детьми. В общем 2 недели на доставку – нормальный срок, учитывая опыт предыдущих лет, то есть учебники должны быть в школах до 1 октября. Но всегда есть оговорки относительно работы местных органов самоуправления. Мы довозим все книги в областные книжных баз, а дальше их развозят местные органы самоуправления. Поэтому я хочу обратиться к управленцам на местах: пожалуйста, не медлите с развозом, сразу как только получите учебники на областные базы - начинайте подвоз до школ", - подчеркнула министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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Следует отметить, что в течение сентября для первоклассников длится адаптационный период – они учатся без учебников, не носят в школу тяжелые ранцы и работают прежде всего для выработки правил класса и ежедневных алгоритмов работы.

Очень подробную программу, в которой указано, чем должны заниматься дети в течение адаптационного периода в первом классе, обнародовано на официальном сайте МОН.

Эти материалы в электронном виде были разосланы на все школы, а также в бумажном виде - напечатанные местными органами самоуправления - были доставлены в школы, которые пока не имеют доступа к принтеру и интернету.

  • Напомним, в Ивано-Франковске ищут желающих работать директорами школ. Пока не заполненные две такие вакансии.
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