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Названа область, которая первой использовала все "децентрализованные" средства на ремонт автодорог

На автодороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, на участке от. Хмельницкого в направлении поселка Вийтивцы, продолжаются ремонтные работы
фото: 0382.ua
Хмельниччина практически в полном объеме использовала средства Дорожного фонда, предусмотренные на ремонт автодорог общего пользования местного значения

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

В этом году за 8 месяцев из бюджета области получены субвенции на финансирование работ на дорогах общего пользования местного значения - 280 млн грн. По состоянию на 31 августа освоено 99,9% всей суммы.

В ГП “Служба местных автодорог” информируют, что из 46 объектов работы завершены на 31. На завершающей стадии выполнения работ по 9 объектам, начаты работы еще на 6 из завершающих объектов. Кроме того, продолжаются работы по эксплуатационному содержанию автодорог, в частности, ликвидация ямочности, деформаций и разрушений покрытия, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, подготовка к работе в осенне-зимний период.

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Ремонт и восстановление дорог в области одним из главных приоритетов своей работы определяет председатель облгосадминистрации Вадим Лозовой.

“Благодаря четкой организации и слаженной работе всех ответственных служб Хмельницкая область первой среди других регионов завершила освоение средств Дорожного фонда. Но мы на этом не будем останавливаться. На прошлой неделе правительством принято решение о выделении для области дополнительных 25 миллионов грн. на ремонт дорог государственного значения. Кроме того, мы обратились к Мининфраструктуры с просьбой рассмотреть возможность выделения Хмельнитчине также дополнительных средств на местные автодороги. Уверен, что мы сможем их эффективно освоить до конца текущего года”, - комментирует глава области.

  • В этом году облгосадминистрации получили рекордные 11,5 млрд грн из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения.
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