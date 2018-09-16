На западе Германии полиция освобождает место добычи угля от защитников природы: 34 задержанных, 8 раненых

16 сентября, 2018, 08:42

Во время спецоперации полиции правоохранители задержали 34 активистов, которые протестовали против вырубки Гамбахерського леса и добыче бурого угля в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии

События развернулись вблизи города Ахен. Задержания произошли в субботу, 15 сентября 2018 года, во время масштабной спецоперации, передает DW.

Ранее защитники леса соорудили здесь несколько десятков "жилищ" на деревьях. Своим постоянным присутствием они пытались помешать дальнейшей вырубке леса и передачи освобожденных территорий энергетическому концерну RWE для разработки богатых залежей бурого угля.

Во время принятых мер незначительные ранения получили восемь человек. Некоторые из активистов забаррикадировался в подземных тоннелях, расположенных под лесом.

Только утром воскресенья, 16 марта, удалось убедить двух из них добровольно покинуть тоннели, которые являются очень опасными, сообщила местная спасательная служба.

Сейчас правоохранители и другие участники спецоперации пытаются также разблокировать некоторые участки дорог, где ранее активисты соорудили баррикады. Ожидается, что спецоперация по освобождению леса от активистов-экологов продлится и в воскресенье.