На столичной Соломенке бездомный нашел пакет с мертвым младенцем
16 сентября, 2018, 15:55
Ужасная находка в Соломенском районе Киева. На улице Липкивского во дворе многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка
По предварительной информации, завернутую в пакет новоржденную девочку нашел бездомный, передают Вартови.Еспресо.
На месте работают патрульные и следователи, которые выясняют детали жуткого события.
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