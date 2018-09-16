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На столичной Соломенке бездомный нашел пакет с мертвым младенцем

Ужасная находка в Соломенском районе Киева. На улице Липкивского во дворе многоэтажек нашли мертвого новорожденного ребенка

По предварительной информации, завернутую в пакет новоржденную девочку нашел бездомный, передают Вартови.Еспресо.

На месте работают патрульные и следователи, которые выясняют детали жуткого события.

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