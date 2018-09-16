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На Одесчине открыт первый мемориал в честь Армии УНР

В городе Ананьеве состоялась торжественная церемония открытия первого в Одесской области военного мемориала, посвященного воинам Армии Украинской Народной Республики

Знаковое событие приурочили к юбилею города, который 12 сентября отметил 265-летие со дня основания, передает пресс-служба Минобороны.

Почтить героев украинского войска собрались представители местной и областной власти, общественности. Почетный караул у памятника несли военные Вооруженных Сил Украины и реконструкторы, одетые в форму Армии УНР. Оркестр расположенной в Одессе военной академии исполнил гимн новой армии "Зродились ми великої години". Освящение мемориала совершил епископ Одесский и Балтский Павел.

Мемориальный комплекс построен на пожертвования, собранные благотворительным фондом "Героика". Автором проекта и исполнителем работ стал участник боевых действий на Востоке, доброволец Олег Собченко из Черкасской области. В строительстве помогали местные волонтеры.

"Мы увековечили серию победных боев, которые состоялись 16-19 апреля 1920 года. Тогда, благодаря слаженным действиям, местные повстанцы и подразделения Армии УНР завладели Ананьевым и близлежащими селами, заставив российских большевиков оставить собственные позиции. Этот бой прославил Одессу как место победы украинского оружия", - пояснил Собченко.

Стоит отметить, что реализованный проект является первым и самым крупным мемориальным комплексом в честь украинского войска на территории Одесской области. Он находится на въезде в город и представляет собой площадь, вымощенную гранитной брусчаткой. Посреди площади, на постаменте из камней, установлена колонна, увенчанная увеличенной копией ордена Армии УНР "Железный Крест За Зимний поход и бои". Это первый орден в истории украинского войска.

С четырех сторон постамент памятника обрамлен гранитными досками с именами козаков и старшин Армии УНР родом с Ананьевщины. На площади, рядом с памятником, установлена мачта с государственным флагом Украины.

"На памятнике высечены имена 106 воинов родом из Ананьевского уезда Херсонской губернии и в рядах Армии УНР боролись за независимость Украины против белых и красных оккупантов. Теперь военный чин этих людей достойно отмечен", - подчеркнул председатель правления фонда "Героика" Павел Подобед.

Справка

Первый Зимний поход Армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий во главе с Михаилом Омеляновичем-Павленко проходил с 6 декабря 1919. по 6 мая 1920 г. В ходе рейда войска УНР прошли по тылам противника 2500 км, проведя более 50 успешных боев. На завершающем этапе похода в апреле 1920 года войска Армии УНР кратковременно выбили большевиков из Балты и Ананьева.

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