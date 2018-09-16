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На Оболони в Киеве такси вылетело на автобусную остановку. Очевидцы чуть не расправились с виновником, который оказался под наркотиками

В столичном Оболонском районе автомобиль такси Nissan Leaf по неизвестным причинам выехал на тротуар, на остановку общественного транспорта "Станция метро "Минская", что на улице Маршала Тимошенко в направлении университета. Бориса Гринченко, и сбил трех человек - двух женщин и мужчину, которого прижало к киоску

Подробности передают Вартови.Еспресо.

После этого водитель такси закрылся в авто. Разъяренные очевидцы пытались вытащить водителя, разбив ему авто и оторвав ручки дверцы. От суда Линча мужчину спасли полицейские.

Пострадавших женщин были госпитализированы. Мужчина ехать в больницу отказался.

Водитель, по словам свидетелей, имел признаки алкогольного опьянения. Как установил врач-нарколог, виновник ДТП находится под действием наркотиков.

Сам водитель о причинах аварии говорит, что просто "отвлекся на секунду", потому и вылетел на тротуар.

Работает следственная группа. Водитель находится в машине патрульных в наручниках.

 

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