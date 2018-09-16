Как Азербайджан и Турция совместно праздновали 100-летие освобождения Баку от большевиков. Фоторепортаж
В параде, к которому присоединились президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимали участие различные подразделения вооруженных сил двух стран, передает 1news.az.
Парад открылся исполнением государственных гимнов Турции и Азербайджана.
Министр обороны Азербайджана отдал рапорт главам государств.
После этого площадью Азадлыг (укр. Свобода) прошли маршем офицеры Бакинского гарнизона, подразделение ВС Турции, отряды Сил специального назначения, морской пехоты, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, военнослужащие Национальной гвардии Особого службы государственной охраны.
Также на параде была представлена специальная техника и современные системы вооружений ВС Азербайджана.
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